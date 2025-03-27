Топ-менеджер получил сообщение о своей отставке вечером в пятницу.

Известный омский медик Игорь Богдашин, со скандалом уволенный с поста гендиректора АО «Омское лекарство», рассказал подробности громкого дела. Сейчас топ-менеджер судится с учредителем предприятия, региональным Минимущества. Сегодня, 27 марта, в Куйбышевском райсуде прошло заседание по его иску.

По словам Богдашина, об отставке ему сообщили вечером 21 февраля. Это было сделано по электронной почте.

– Я узнал об этом в пять часов вечера в пятницу, 21 февраля. По электронной почте пришло уведомление, что вы здесь больше не работаете. Это был предпраздничный день, хорошо, что бухгалтер была на месте, – сказал Богдашин в комментарии «Омск-информу».

На сегодняшнем заседании ответчик, региональное Минимущества, представил письмо из областного Минздрава, в котором ведомство просило уволить Богдашина 21 февраля и назначить исполняющим обязанности гендиректора Аркадия Кербеля. Минимущества ходатайствовало о привлечении Минздрава для дачи пояснений в суде. Следующее заседание пройдет 10 апреля.