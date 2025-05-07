Игорь Богдашин рассказал, что вновь получил уведомление о своем увольнении по электронной почте.

История известного омского медика Игоря Богдашина превращается в настоящий фарс. Генерального директора «Омского лекарства», восстановившегося в должности через суд, вновь «попросили» с этого поста.

Как и в первый раз, руководителя предупредили по электронной почте. Объяснять причины непосредственный работодатель, Минздрав, не посчитал нужным. Повторное увольнение произошло в понедельник, 5 мая.

– Уму непостижимо. Мне вновь пришло уведомление на электронную почту. Я намерен пойти в суд. Эта история превратилась в фарс. На мой взгляд, это неуважение суда, – заявил Богдашин «Омск-информу». – Эта чехарда с увольнением вносит дезорганизацию в стратегический объект. Там сложный бизнес: хранение наркотиков, льготы, розничная торговля препаратов. Я собираюсь отстаивать свои права.

Как пояснил медик редакции, с повторным иском к Минимущества он пойдет в суд в понедельник, 12 мая. На данный момент организацию возглавляет Аркадий Кербель.

Отметим, что руководителя уже увольняли в феврале этого года. На смещении специалиста настаивал Минздрав. Неофициально причиной стали перебои с поставками льготных лекарств. Игорь Богдашин оспорил это решение в суде и выиграл процесс. С 28 апреля он вновь приступил к обязанностям генерального директора «Омского лекарства». Однако успел поработать в этом качестве всего три дня. Заказчиков своего ухода Богдашин не знает.