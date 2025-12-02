Из омского министерства имущества тихо уволилась еще одна чиновница

Ее не переназначили вместе с другими.

@GigaChat

Лилия Гулиева покинула пост заместителя министра имущественных отношений Омской области. Ее имя таинственным образом исчезло из списка руководителей на сайте облправительства.

omskportal.ru

Отметим, что руководит министерством Владимир Ершов. У него в подчинении остались первый заместитель Александр Матненко и заместитель Лариса Бабешина, которых вновь назначили на прошлой неделе.

Напомним, в августе из министерства также тихо уволился заместитель Яков Ходос. Сообщалось, что он ушел по собственному желанию.

Лидия Гулиева работала на посту заместителя министра имущественных отношений Омской области с 31 июля 2019 года.