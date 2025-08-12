Омск-Информ
Он ушел по собственному желанию.
Яков Ходос покинул пост заместителя министра имущественных отношений Омской области по собственному желанию. Об этом корреспонденту «Омск-информа» сообщили в пресс-службе губернатора Омской области.
– Никаких нареканий к нему или его работе нет, – отметила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.
Свой пост он покинул еще в июне, однако известно об этом стало только сегодня. Отметим, что выходец из ДНР проработал на этом посту около девяти месяцев. Его назначили осенью прошлого года.
Андрей Андреев
