Он покинул пост еще в июне.

Яков Ходос покинул пост заместителя министра имущественных отношений Омской области. Его имя пропао из списка руководителей ведомства на сайте облправительства. Также оно не значится в опубликованном сегодня приказе министерства о распределении обязанностей между руководителями. Имена главы ведомства и других его замов в документе присутствуют.

В пресс-службе губернатора Омской области Виталия Хоценко информацию об уходе Ходоса корреспонденту «Омск-информа» подтвердили. Это произошло еще в конце июня.

Напомним, Ходос стал заместителем министра по вопросам финансов, доходов и контроля в конце октября прошлого года. До этого он занимал должность первого заместителя министра юстиции ДНР.

Отметим, что руководит министерством имущественных отношений Омской области Владимир Ершов. У него в подчинении первый заместитель Александр Матненко и заместители Лариса Бабешина и Лилия Гулиева.