Эту должность занял бывший первый заместитель министра юстиции Донецкой Народной Республики.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя министра имущественных отношений. Им стал Яков Ходос.
Как пояснили в облправительстве, Ходос будет контролировать работу финансово-экономического блока министерства. Он будет курировать структурные подразделения, отвечающие за организацию финансового учета и контроля за использованием имущества, за финансово-экономический мониторинг деятельности хозяйственных обществ с областным участием, за разработку предложений по повышению эффективности управления собственностью.
Отметим, что 36-летний Яков Ходос имеет высшее юридическое образование. Ранее он занимал должность первого заместителя министра юстиции ДНР, а также работал в органах юстиции и подразделениях ППК «Роскадастр».
Этим летом Ходос встречался с Хоценко на мероприятии «Лидеры России».