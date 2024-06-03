Среди приглашенных были победитель и финалисты конкурса из Омска, Сочи, Донецка и Санкт-Петербурга. У них много перспективных идей.

Среди приглашенных были победитель и финалисты конкурса из Омска, Сочи, Донецка и Санкт-Петербурга. У них много перспективных идей.

Губернатор Виталий Хоценко провел встречу с победителем и финалистами конкурса «Лидеры России». На мероприятие были приглашены талантливые и уже проявившие себя управленцы со всей страны – омич Дмитрий Мишуров, Борис Макаренко из Сочи, Яков Ходос (Донецк) и петербуржец Евгений Чмутов.

Хоценко поинтересовался планами конкурсантов и перспективами их проектов. По словам губернатора, инициативы «Лидеров России» по развитию туризма и сельского хозяйства очень интересны, а их реализация обязательно пойдет на пользу Омской области.

Он также рассказал гостям, что сам был участником второго потока конкурса «Лидеры России» и со многими участниками конкурса продолжает поддерживать дружеские связи.