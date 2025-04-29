Восстановившийся в должности руководитель заявил о продолжении рабочего взаимодействия с участвовавшим в его «сливе» минздравом.

Известный омский медик Игорь Богдашин, уволенный в марте с поста генерального директора АО «Омское лекарство» и восстановившийся в должности через суд, обозначил интересанта этого инцидента. В смещении специалиста с руководящего поста участвовали два ведомства. Богдашин заявил , что конкретных заказчиков не знает.

– Касательно того, кто за этим стоит, я не могу сказать. У нас это министерство имущественных отношений выдало распоряжение. Кто там стоит за ними, не знаю. Ну, инициатором был минздрав. А по персоналиям по всем делам не в курсе, – сказал Богдашин.

Богдашин подчеркнул, что у него сохраняются спокойные и деловые отношения с представителями минздрава. Стороны намерены ускорить процесс выдачи медицинских препаратов омичам, из-за задержек которых, по некоторым данным, и возник конфликт с увольнением.

– У нас с сотрудниками минздрава налажены нормальные, спокойные, деловые отношения. Совещания, которые уже были в эти два дня, проходят в конструктивном порядке. Мы все делаем максимально, чтобы выполнять свои договорные обязательства, в частности, осуществлять логистику и выдачу препаратов, – подчеркнул Богдашин.

Напомним, что ранее Центральный районный суд Омска удовлетворил иск Игоря Богдашина, признав его увольнение незаконным. По решению суда Игоря Богдашина не только вернули в должность директора «Омского лекарства», но и компенсируют моральный вред, выплатив 20 тыс. рублей.