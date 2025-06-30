Омск-Информ
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·Общество

Он также отсудил себе зарплату.
Центральный районный суд Омска во второй раз восстановил Игоря Богдашина в должности генерального директора АО «Омское лекарство». Как сообщает «РБК Омск», с общества и его учредителя, регионального Минимущества, в пользу Богдашина также взыскали средний заработок за время вынужденного прогула.
Напомним, Игорь Богдашин руководил сетью омских «Госаптек» четыре месяца, однако в марте его уволили. Тогда бывший гендиректор обратился в суд и восстановился в должности. Однако вскоре его снова уволили. Как и в первый раз – по электронной почте, не объясняя причину.
Увольнение Богдашина могло быть связано с проблемами с льготным обеспечением лекарствами. По его словам, зачастую торгам мешали цены, установленные законом, которые оказывались ниже рыночных.
Андрей Андреев
·Общество

Он также отсудил себе зарплату.
Центральный районный суд Омска во второй раз восстановил Игоря Богдашина в должности генерального директора АО «Омское лекарство». Как сообщает «РБК Омск», с общества и его учредителя, регионального Минимущества, в пользу Богдашина также взыскали средний заработок за время вынужденного прогула.
Напомним, Игорь Богдашин руководил сетью омских «Госаптек» четыре месяца, однако в марте его уволили. Тогда бывший гендиректор обратился в суд и восстановился в должности. Однако вскоре его снова уволили. Как и в первый раз – по электронной почте, не объясняя причину.
Увольнение Богдашина могло быть связано с проблемами с льготным обеспечением лекарствами. По его словам, зачастую торгам мешали цены, установленные законом, которые оказывались ниже рыночных.
Андрей Андреев