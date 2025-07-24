Церемония пройдет 25 июля в Лютеранской церкви.
Стало известно, когда пройдет прощание с омским бизнесменом Станиславом Мацелевичем.Церемония назначена на завтра, 25 июля. Мероприятие пройдет в Лютеранской церкви, расположенной по адресу: улица Рождественского, 2/1, с 14:00 до 15:00.
Напомним, что тело банкира обнаружили
в понедельник, 21 июля, в районе лодочной станции у «Зеленого острова». Труп на дереве нашел прохожий, без следов криминальной смерти и без предсмертной записки
. По версии следствия, Мацелевич мог совершить суицид. Но близкое окружение и бывшая супруга считают,
что предпринимателя могли убить. Экс-жена Татьяна Мацелевич заявила
о странных встречах и звонках, поступавших накануне гибели бизнесмена.
В 2021 году бывший руководитель СРО «Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич был признан судом виновным в незаконной банковской деятельности, образовании юрлица и мошенничестве, а также хищении средств. Ему было назначено 9,5 года строгого режима. Спустя несколько месяцев после оглашения приговора, в феврале 2022 года, Мацелевич вышел на свободу – ему зачли 6,5 года пребывания в СИЗО.
Оказавшись на воле, предприниматель завел телеграм-канал, в котором делился наблюдениями и историями о пребывании в местах лишения свободы.
В последнее время занимался юридической деятельностью.