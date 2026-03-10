«Стерты видео»: вдова считает, что известного омского обнальщика Мацелевича убили

Татьяна Мацелевич рассказала, что по делу сменился уже третий следователь.

Вдова известного омского обнальщика Станислава Мацелевича, Татьяна, по-прежнему не верит, что ее супруг мог добровольно уйти из жизни. Она снова выдвинула версию с убийством предпринимателя. И написала об этом пост в соцсетях.

По словам Татьяны Мацелевич, записи с камер стерлись. Сменились три следователя.

– Станислав очень любил эту жизнь.., чтобы вот так взять и уйти из нее... Самое ужасное – это неопределенность. Нет постановления о прекращении уголовного дела и нет постановления о возбуждении дела... прошло полгода, никакие следственные действия проведены не были... спустя полгода уже стерлись видео с камер видеонаблюдения, нет ничего уже... Сменились три следователя... И каждый начинает сначала, – заявила Татьяна Мацелевич.

Тело ранее судимого за обналичивание крупных сумм предпринимателя нашли 21 июля минувшего года в лесополосе в районе городка Водников. Родственники и друзья утверждали, что Мацелевича могли убить, ссылаясь на то, что накануне ничто не предвещало трагедии: бизнесмен смеялся и шутил. По данным «Омск-информа», следствие продолжает придерживаться версии, что бизнесмена никто не убивал.

Несколько лет назад Станислав Мацелевич стал фигурантом громкого уголовного дела. В 2021 году бывшего руководителя СРО «Первая гильдия строителей» признали виновным в незаконной банковской деятельности, образовании юрлица и мошенничестве, а также хищении средств. Ему назначили 9,5 года строгого режима. Спустя несколько месяцев после оглашения приговора, в феврале 2022 года, Мацелевич вышел на свободу. Ему зачли 6,5 года пребывания в СИЗО.