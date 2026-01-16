Никакого криминала: известного омского обнальщика Мацелевича никто не убивал

По данным источников «Омск-информа», бизнесмен свел счеты с жизнью самостоятельно.

Известный омский обнальщик Станислав Мацелевич расстался с жизнью по собственной воле, сообщил «Омск-информу» источник в силовых структурах.

Тело ранее судимого за обналичивание крупных сумм предпринимателя нашли 21 июля минувшего года в лесополосе в районе городка Водников. Родственники и друзья утверждали, что Мацелевича могли убить, ссылаясь, что накануне ничто не предвещало трагедии: бизнесмен смеялся и шутил.

Однако собеседник редакции в силовых структурах заявил обратное: предприниматель целенаправленно двигался навстречу своей гибели.

– Записи с камер видеонаблюдения доказывают, что бизнесмен свел счеты с жизнью без посторонней помощи, – пояснил источник. – Его смерть не носит криминальный характер.

Несколько лет назад Станислав Мацелевич стал фигурантом громкого уголовного дела. В 2021 году бывшего руководителя СРО «Первая гильдия строителей» признали виновным в незаконной банковской деятельности, образовании юрлица и мошенничестве, а также хищении средств. Ему назначили 9,5 года строгого режима. Спустя несколько месяцев после оглашения приговора, в феврале 2022 года, Мацелевич вышел на свободу. Ему зачли 6,5 года пребывания в СИЗО.

Перед трагедией предприниматель вел телеграм-канал и возглавлял юридическую фирму.