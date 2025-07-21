Тело предпринимателя было обнаружено в лесу. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.

Сегодня вечером в лесу в районе городке Водников было обнаружено тело известного в городе бизнесмена Станислава Мацелевича. По предварительным данным, предприниматель совершил самоубийство.

Бывший руководитель СРО «Первая гильдия строителей» был признан судом в незаконной банковской деятельности, образовании юрлица и мошенничестве, а также хищении средств. Ему было назначено 9,5 года строгого режима. Спустя несколько месяцев после оглашения приговора, в феврале 2022 года, Мацелевич вышел на свободу – ему зачли 6,5 года пребывания в СИЗО.

Оказавшись на воле, предприниматель завел телеграм-канал, в котором делился наблюдениями и историями о пребывании в местах лишения свободы.

В последнее время занимался юридической деятельностью.