Долги скончавшегося омского обнальщика Мацелевича подешевели в 5 раз

Торги на права по долгам Мацелевича проведут весной.

omskinform

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» готова передать права требования по долгам омского бизнесмена Станислава Мацелевича. Сумма задолженности составляет около 1,3 млрд рублей, однако начальная цена уступки требований значительно ниже – 264,3 млн рублей.

– Лот 1 – Мацелевич Станислав Викторович, умер, правопреемники не определены, – сказано в объявлении агентства. – Находится в стадии банкротства (1 276 783 479,20 руб.) – 264 294 180,19 руб.

Торги будут проходить на площадке АО «Российский аукционный дом» с 13 марта по 6 мая 2026 года. В случае отсутствия заявок каждые пять дней с момента начала торгов цена уступки требований будет снижаться на 8,46 %. Если до начала мая не поступит заявок, то долги Станислава Мацелевича готовы будут переуступить за 15,4 % от начальной цены.

В июне 2023 года Арбитражный суд Омской области признал Станислава Мацелевича банкротом и начал процедуру реализации его имущества. В 2024 году суд включил требования ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» на сумму более 1,2 млрд рублей в реестр кредиторов Мацелевича. Позже у банка была отозвана лицензия из-за высокорискованной политики, а в декабре того же года он был признан банкротом.

Бывшего руководителя СРО «Первая гильдия строителей» признали виновным в незаконной банковской деятельности, образовании юрлица и мошенничестве, а также хищении средств. Ему было назначено 9,5 года строгого режима. Спустя несколько месяцев после оглашения приговора, в феврале 2022 года, Мацелевич вышел на свободу – ему зачли 6,5 года пребывания в СИЗО. Он вышел на свободу в 2022 году после шести с половиной лет в СИЗО.

Летом прошлого, 2025 года тело бизнесмена нашли в лесу в районе городка Водников.