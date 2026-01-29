Долги скончавшегося омского обнальщика Мацелевича подешевели в 5 раз

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» готова передать права требования по долгам омского бизнесмена Станислава Мацелевича. Сумма задолженности составляет около 1,3 млрд рублей, однако начальная цена уступки требований значительно ниже – 264,3 млн рублей.
– Лот 1 – Мацелевич Станислав Викторович, умер, правопреемники не определены, – сказано в объявлении агентства. – Находится в стадии банкротства (1 276 783 479,20 руб.) – 264 294 180,19 руб.
Торги будут проходить на площадке АО «Российский аукционный дом» с 13 марта по 6 мая 2026 года. В случае отсутствия заявок каждые пять дней с момента начала торгов цена уступки требований будет снижаться на 8,46 %. Если до начала мая не поступит заявок, то долги Станислава Мацелевича готовы будут переуступить за 15,4 % от начальной цены.
В июне 2023 года Арбитражный суд Омской области признал Станислава Мацелевича банкротом и начал процедуру реализации его имущества. В 2024 году суд включил требования ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» на сумму более 1,2 млрд рублей в реестр кредиторов Мацелевича. Позже у банка была отозвана лицензия из-за высокорискованной политики, а в декабре того же года он был признан банкротом.
Бывшего руководителя СРО «Первая гильдия строителей» признали виновным в незаконной банковской деятельности, образовании юрлица и мошенничестве, а также хищении средств. Ему было назначено 9,5 года строгого режима. Спустя несколько месяцев после оглашения приговора, в феврале 2022 года, Мацелевич вышел на свободу – ему зачли 6,5 года пребывания в СИЗО. Он вышел на свободу в 2022 году после шести с половиной лет в СИЗО.
Летом прошлого, 2025 года тело бизнесмена нашли в лесу в районе городка Водников.