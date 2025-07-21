Близкое окружение банкира не верит в суицид.

Появились детали гибели известного омского предпринимателя Станислава Мацелевича. В последние годы он работал в своей юридической компании. Как ранее сообщалось, бизнесмена нашли в лесополосе недалеко от городка Водников.

Данные весьма противоречивы и скупы. По данным источника «Омск-информа» в силовых структурах, Мацелевич мог совершить суицид. Его

- Тело обнаружили на дереве днем, в районе лодочной станции, - отметил инсайдер редакции.

Однако друзья и знакомые настаивают на том, что накануне в выходные виделись с предпринимателем, и ничто не предвещало беды.

- Он находился в прекрасном настроении, виделись с ним в выходные, - сказал анонимный собеседник «Омск-информа» из близкого окружения бизнесмена.

Об этом же свидетельствует и бывшая супруга предпринимателя, Татьяна Мацелевич.

- Станислав был в хорошем настроении. Он должен был ехать к ребенку в лагерь, а потом пропал, - сказала Мацелевич. - В суицид не верю. Он многое перенес за 6,5 лет СИЗО и психологически устойчив.

В апреле 2021 года бывший руководитель СРО «Первая гильдия строителей» был признан виновным в незаконной банковской деятельности, образовании юрлица и мошенничестве, а также хищении средств. Бизнесмену полагалось 9,5 года строгого режима. Но спустя несколько месяцев после оглашения приговора, в феврале 2022 года, Мацелевич вышел на свободу – ему зачли 6,5 года пребывания в СИЗО.

Оказавшись на воле, предприниматель завел телеграм-канал, в котором делился наблюдениями и историями о пребывании в местах лишения свободы.

Родственники и друзья начали сбор помощи семье предпринимателя.