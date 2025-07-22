Экс-супруга рассказала о неких непонятных встречах и звонках. Она опасается за жизнь своих детей.

Бывшая супруга известного омского предпринимателя Станислава Мацелевича, тело которого обнаружил накануне прохожий, Татьяна, сделала заявление в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 21 июля труп банкира нашли повешенным на дереве в районе лодочной станции в лесополосе у «Зеленого острова». При предпринимателе не нашли предсмертной записки. По данным силовиков, на теле не найдено следов криминальной смерти.

Близкое окружение бизнесмена, в последнее время дававшего юридические консультации, отрицает версию с суицидом.

Экс-жена призвала дождаться результатов экспертизы.

– На сегодняшний день тело Мацелевича С. не опознано его близкими родственниками (другие люди не в счет). Идет доследственая проверка...Но СМИ, блогерам, корреспондентам откуда-то известно, что Станислав был в депрессивном состоянии и что это был суицид, – обратилась к прессе Мацелевич. – Откуда вам это известно, если это еще не известно правоохранительным органам? У Станислава есть родители и дети, кто читает эти ваши заголовки, почему никто не думает о них?! Дождитесь официальной версии причины смерти.

Что касается причин смерти, то Татьяна Мацелевич дала понять, что перед смертью бывшему супругу угрожали.

– Много было моментов в последнее время, звонков, сообщений, непонятных встреч... Я реально опасаюсь за свою жизнь и жизнь своих детей, – сказала Мацелевич.

В разговоре с «Омск-информом» Татьяна Мацелевич подтвердила свои опасения насчет предполагаемых угроз.

Отметим, что результаты экспертизы еще не известны.