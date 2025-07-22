Предпринимателя нашли мертвым вчера в лесополосе.

Стали известны новые подробности смерти известного омского предпринимателя Станислава Мацелевича. По информации «Омск-информа», сегодня проводятся следственные действия, в том числе, опознание тела. Экспертиза еще не готова, возбуждено уголовное дело. Предсмертную записку рядом с телом следователи не обнаружили.

В 2021 году суд признал экс-главу «Первой гильдии строителей» виновным в обналичивании, создании фиктивных компаний, мошенничестве и хищении, назначив 9,5 года строгого режима. Спустя менее года, в феврале 2022-го, он вышел на свободу: 6,5 года, проведенные в СИЗО, были зачтены в общий срок. В последнее время предприниматель работал в собственной юридической конторе.

Напомним, что Мацелевича нашли мертвым вчера вечером в лесу в районе лесополосы у лодочной станции, в районе городка Водников. По предварительным данным, предприниматель мог совершить самоубийство. Однако родственники погибшего заявили, что не верят, что он мог покончить с собой.