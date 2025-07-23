Теперь заменять Владимира Ткачева некем.

Скоро нападющий из НХЛ Даниэл Спронг подпишет контракт с ЦСКА. Об этом сообщили хоккейные инсайдеры.

Ранее сообщалось, что «Авангард» был заинтересован в форварде. Помимо омского и столичного клубов, на Спронга «положили глаз» питерский СКА и пекинский «Куньлунь».

В прошлом сезоне 28-летний Спронг играл за три клуба НХЛ – «Ванкувер», «Сиэтл» и «Нью-Джерси», а также провел какое-то время в АХЛ – «Коачелла». За океаном он в сумме провел 374 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 166 (87+79) очков по системе «гол+пас».

Напомним, что Даниэла Спронга называли «заменой Владимиру Ткачеву», однако легионер до Омска так и не доехал. Сам Ткачев уже покинул клуб и скоро подпишет контракт с магнитогорским «Металлургом».