Омск-Информ
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·Спорт

По некоторым данным, с Владимиром заключат контракт на два года.

По информации телеграм-канала «Трансферы КХЛ | ХОККЕЙ», бывший нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев будет играть за магнитогорский «Металлург». Сообщается, что клуб подпишет с хоккеистом двухлетний контракт.

Ранее инсайдеры уже подтверждали переход Владимира в магнитогорскую команду. Напомним, что к бывшему нападающему «Авангарда» проявляют внимание «Автомобилист», «Ак Барс», «ЦСКА» и «Трактор». До этого нижегородское «Торпедо» направило хоккеисту официальное предложение.

Отметим, что агент Ткачева Шуми Бабаев намекал, что хоккеист может продолжить карьеру за рубежом.

Мария Филимонова
·Спорт

По некоторым данным, с Владимиром заключат контракт на два года.

По информации телеграм-канала «Трансферы КХЛ | ХОККЕЙ», бывший нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев будет играть за магнитогорский «Металлург». Сообщается, что клуб подпишет с хоккеистом двухлетний контракт.

Ранее инсайдеры уже подтверждали переход Владимира в магнитогорскую команду. Напомним, что к бывшему нападающему «Авангарда» проявляют внимание «Автомобилист», «Ак Барс», «ЦСКА» и «Трактор». До этого нижегородское «Торпедо» направило хоккеисту официальное предложение.

Отметим, что агент Ткачева Шуми Бабаев намекал, что хоккеист может продолжить карьеру за рубежом.

Мария Филимонова