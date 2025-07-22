Омск-Информ
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·Спорт

Это магнитогорский «Металлург».
Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры экс-игрока омского хоккейного клуба «Авангард» Владимира Ткачева – «Металлург». Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в своем ТГ-канале.
Ранее спортивный директор магнитогорского хоккейного клуба Евгений Бирюков отмечал, что игроки уровня Ткачева интересны всем. «Металлург» уже называли главным претендентом на форварда. Интересуются Ткачевым также «Автомобилист», «Ак Барс» и «Трактор».
Напомним, «Авангард» расторг контракт с Владимиром Ткачевым на прошлой неделе. Клуб объяснил это жестким потолком зарплат, в который не укладывается зарплата форварда.
Андрей Андреев
·Спорт

Это магнитогорский «Металлург».
Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры экс-игрока омского хоккейного клуба «Авангард» Владимира Ткачева – «Металлург». Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в своем ТГ-канале.
Ранее спортивный директор магнитогорского хоккейного клуба Евгений Бирюков отмечал, что игроки уровня Ткачева интересны всем. «Металлург» уже называли главным претендентом на форварда. Интересуются Ткачевым также «Автомобилист», «Ак Барс» и «Трактор».
Напомним, «Авангард» расторг контракт с Владимиром Ткачевым на прошлой неделе. Клуб объяснил это жестким потолком зарплат, в который не укладывается зарплата форварда.
Андрей Андреев