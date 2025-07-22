По словам Шуми Бабаева, для Владимира не существует главного претендента среди клубов.
Шуми Бабаев, агент бывшего нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева, рассказал о переговорах с потенциальными клубами для будущей карьеры хоккеиста.
По его словам, окончательное решение пока что не принято.
– Честно говоря, среди клубов нет главного претендента. Мы разговариваем со всеми командами. Решение по будущему пока не принято, до конца недели его не будет точно, – отметил агент в разговоре со «Спорт-Экспрессом».
Бабаев также подтвердил возможность продолжения карьеры Ткачева за границей.
– Возможны любые варианты, – добавил агент.
Напомним, что в минувшую субботу, 19 июля, «Авангард» официально объявил о разрыве контракта с нападающим Ткачевым. Омский клуб объяснил расторжение необходимостью пересмотра состава и корректировки бюджета. Однако сам Ткачев и его агент утверждают, что истинная причина –напряженные отношения с главным тренером «Авангарда» Ги Буше. По словам уже бывшего форварда, он был готов приехать в Канаду для разговора с Буше, но не смог этого сделать из-за отсутствия визы.