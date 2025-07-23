Основатель сети кофеен Gussi Coffee Наталия Сушко поделилась своей скорбью о близком товарище.

Известная омская предпринимательница, основатель сети кофеен Gussi Coffee Наталия Сушко в соцсетях написала проникновенный пост в память о друге, обнальщике Станиславе Мацелевиче.

Тело банкира обнаружили в понедельник, 21 июля, в районе лодочной станции у «Зеленого острова». Труп на дереве нашел прохожий, без следов криминальной смерти и без предсмертной записки. По версии следствия, Мацелевич мог совершить суицид. Но близкое окружение и бывшая супруга считают, что предпринимателя могли убить. Экс-жена Татьяна Мацелевич заявила о странных встречах и звонках, поступавших накануне гибели бизнесмена.

Об этом же написала Наталия Сушко в своем прощальном посте. Она отметила такие отличительные качества, как доброта и сила.

– Спасибо тебе за тебя. Ты был настоящим человеком, который любит жизнь. Спасибо тебе за твою лучезарную улыбку, за свет в твоих глазах. За твою бесконечную детскую доброту и взрослую силу. За то, что ты всегда хотел всем помочь, даже если не просили. Даже если сам был на пределе, – сказала Сушко. – Ты никогда бы не ушел из этой жизни сам. Ты слишком любил ее – шумную, странную, сложную и прекрасную. Твоя любовь к людям, к каждому дню, к деталям не позволила бы тебе сделать шаг в сторону. Но этот шаг за тебя сделал кто-то другой. Это боль, которую не унесет время.

Предпринимательница считает, что ее друг сейчас попал в Страну Потерянных Мальчишек, описанной в книге «Питер Пэн».

– Мы встретимся. Мы обязательно встретимся. Ты останешься с нами. В детях. И историях. В тихих вечерах и громких компаниях. В доброте, которую ты щедро раздавал. В любви, которую ты умел дарить. Прощай, дорогой друг. И – спасибо, – заключила Сушко.

Отметим, что следком возбудил уголовное дело. Вчера тело опознали родственники и были готовы результаты экспертизы.

В апреле 2021 года бывший руководитель СРО «Первая гильдия строителей» был признан виновным в незаконной банковской деятельности (обналичивании денег), образовании юрлица и мошенничестве, а также хищении средств. Бизнесмену полагалось 9,5 года строгого режима. Но спустя несколько месяцев после оглашения приговора, в феврале 2022 года, Мацелевич вышел на свободу – ему зачли 6,5 года пребывания в СИЗО.