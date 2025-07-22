Контракт с Ткачевым был подписан на пять лет, однако это не спасло нападающего от расторжения соглашения.

Экс-нападающий сборной России по хоккею Алексей Терещенко поделился мнением об уходе Владимира Ткачева из «Авангарда». По словам Терещенко, бывший «ястреб» быстро найдет клуб, где займет позицию одного из ведущих игроков.

– Он сейчас найдет себе клуб, в котором будет играть в первых звеньях. Будем следить, кто его подпишет. Тут важно, какая команда больше заинтересует Владимира. Желаю ему хорошей спортивной карьеры, а самое главное – без травм, – рассказал Терещенко «Матч ТВ».

Также бывший экс-форвард сборной и «Авангарда» сообщил, что случай Ткачева не уникален и может произойти с каждым. Долгосрочный контракт не дает гарантированной защиты от расторжения контракта.

– Такое может произойти с каждым. Без разницы, статусный ты игрок или нет. Хоккейный век недолог. Понятно, что ребята хотят долгосрочные контракты, чтобы можно было строить какие‑то планы. А здесь ты подписал контракт, и тебе говорят: «До свидания». Причем не просто так, а по регламенту. И мы все это принимаем. Но какая‑то ответственность должна быть, – сообщил Терещенко.

Напомним, что в минувшую субботу, 19 июля, «Авангард» официально объявил о разрыве контракта с нападающим Ткачевым. Омский клуб объяснил расторжение необходимостью пересмотра состава и корректировки бюджета. Однако сам Ткачев и его агент утверждают, что истинная причина –напряженные отношения с главным тренером «Авангарда» Ги Буше. По словам уже бывшего форварда, он был готов приехать в Канаду для разговора с Буше, но не смог этого сделать из-за отсутствия визы.

Напомним, что в гонке за статусным нападающим пока лидирует магнитогорский «Металлург».