Татьяна Фролова заняла высокую должность во время расследования по уголовному делу.

Омский следователь рассказал о дальнейших действиях в отношении бывшей и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяны Фроловой. Напомним, что в июне этого года Фролова, находясь под домашним арестом, получила новое назначение. Теперь чиновница занимает пост заместителя главы Октябрьского округа Омска.

Однако новая должность не прекращает расследование по уголовному делу. Разобраться в юридической коллизии «Омск-информу» помог следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Омской области майор юстиции Роман Наумов.

Как рассказал следователь, пока необходимости в дополнительном допросе Фроловой нет. Дальнейшее решение по ее делу будет приниматься, когда будут готовы судебные экспертизы.

– Пока оснований для производства и дополнительного допроса Фроловой нет. По окончании экспертами производства судебных экспертиз она будет ознакомлена с ними, и уже будет приниматься дальнейшее решение, – рассказал Наумов.

Напомним, что чиновницу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Поводом для заведения дела стало разрешение на строительство дома на улице Пригородной. При забивке свай под ЖК «Мирапорт» компании «СЗ Причал 55» соседние многоэтажки в феврале прошлого года пошли трещинами, а причал оказался под угрозой обрушения.

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