Роман Наумов рассказал сенсационные подробности истории с незаконным возведением жилья. В деле появились новые обстоятельства и фигуранты.

25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия. На стол к следователям попадают дела на высокопоставленных должностных лиц, либо те, что получили широкий общественный резонанс. Корреспондент «Омск-информа» встретился со следователем по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Омской области майором юстиции Романом Наумовым.

В его ведении находится в том числе самое скандальное дело этого года: бывшая исполняющая обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяна Фролова обвиняется в выдаче разрешения на застройку жильем береговой линии Иртыша в омских Нефтяниках на улице Пригородной. Такое недопустимо по действующим нормам законодательства. Но тем не менее дом начали строить. Роман Наумов раскрыл эксклюзивные и абсурдные детали этой истории. И рассказал о других делах, расследованием которых сейчас занимается.

Новые фигуранты

История с дачей разрешения на строительство микрорайона на берегу Иртыша изобилует массой противоречивых подробностей. Как явствует из материалов дела, по версии следствия, 20 декабря 2023 года на тот момент первый заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяна Фролова, заранее зная о наличии нарушений проектной документации, организовала составление и подписала разрешение на строительство дома на улице Пригородной компании «СЗ Причал 55». При забивке свай под ЖК «Мирапорт» соседние многоэтажки в феврале прошлого года пошли трещинами, под угрозой обрушения оказался причал.

Чиновницу обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Примечательно, что спустя 3 месяца после начала уголовного преследования Фроловой ей по-тихому нашли новую должность заместителя главы Октябрьского округа Омска. Получилось, что одновременно ее освободили от поста в департаменте архитектуры и назначили в администрацию округа. Более того, сама Фролова на момент продвижения по карьерной лестнице находилась под домашним арестом с февраля нынешнего года.

– Роман Олегович, расскажите подробнее об уголовном деле. Есть сведения, что у следствия могут появиться вопросы и к строительству существующих многоэтажек на Пригородной, находящихся рядом с незаконной стройкой. Тех самых, по которым пошли трещины после забивки свай.

– Действительно, к строительной площадке прилегают непосредственно три дома. С момента начала строительных работ в конструкции этих многоэтажек пошли трещины. Причинно-следственная связь в настоящее время устанавливается.

– Получается, что возбуждено не одно уголовное дело? Кто в них выступает в качестве фигурантов?

– Изначально возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц администрации города по ч. 1 ст. 293 (по факту ненадлежащего принятия домов при вводе их в эксплуатацию). И есть конкретный человек, которому предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». На тот момент исполняющая обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства города Омска (Татьяна Фролова. – Прим. ред.) выдала разрешение на строительство с учетом проектной документации, которая первоначально содержала нарушения водного и земельного законодательства. Это одни из основных норм, которые директор департамента (и исполняющий обязанности в том числе) и его заместители обязаны знать.

Позже в наш отдел было передано уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц АО «Омскводоканал» по ненадлежащему оказанию услуг по обслуживанию канализационно-насосной станции. В момент образования трещин происходило систематическое затопление станции. В связи с этим есть коммерческая экспертиза, проведенная застройщиком, которая говорит, что трещины пошли из-за КНС.

– У нас была информация, что первый заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, общаясь со следствием, вела себя дерзко. И даже, как говорят, отказалась заключать сделку с силовыми структурами.

– (Улыбается.) Это неправда. Откуда у вас эти данные? Фролова на всем протяжении общения с органами следствия была предельно корректной. Кроме того, процедура помощи следствию прописана в документах, предъявляемых всем обвиняемым. Это общее место. Было ли такое предложение сделано Фроловой, мы говорить не можем – тайна следствия.

– Получится ли вести дальнейшие следственные действия, ведь формально Фролова все еще высокопоставленная чиновница? В июне ее освободили из-под домашнего ареста, когда она уже заняла пост заместителя главы Октябрьского округа. Как планируете выходить из этой юридической коллизии?

– Пока оснований для производства и дополнительного допроса Фроловой нет. По окончании экспертами производства судебных экспертиз она будет ознакомлена с ними и уже будет приниматься дальнейшее решение.

– По вашим сведениям, когда завершатся экспертизы по уголовным делам? И когда следствие вернется к работе с этой обвиняемой?

– Сроки экспертиз у нас неоднократно продлялись в связи с большим объемом. Это по две коробки на каждую из пяти экспертиз: вся проектная документация по всем домам, проектная документация по стройплощадкам, нормативные акты, которые связаны с выдачей разрешения на строительство, земельным законодательством, водным законодательством.

Застройка осуществлялась в прибрежной полосе, в том числе на расстоянии менее 20 метров от береговой линии, что явилось одним из нарушений, отраженных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должностного лица к ответственности. Думаю, с сентября уже будет готова часть этих экспертиз. Сейчас у нас их проводится пять: три судебные экспертизы по каждому из домов, которые находятся в непосредственной близости к стройке, одна по самой строительной площадке на предмет соответствия проектной документации, всем нормам и действиям строителей. И пятая экспертиза по КНС на соответствие ГОСТам и СНиПам. После получения результатов появится конкретика по дальнейшим следственным действиям в отношении Татьяны Фроловой.

Карты, деньги, два монитора

Еще одна сфера, находящаяся под контролем следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Омской области Романа Наумова – игорный бизнес. Несколько дней назад под стражу было заключено очередное должностное лицо. Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечения начальнику шестого отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области Вячеславу Ильину.Полковника полиции подозревают во взяточничестве и крышевании подпольных казино. Уголовное дело расследуют следователи сразу двух регионов, в Омске и в Новосибирске.

За этот год в Омске закрыли минимум три игорных дома. Два из них находились в центре, а третий буквально по всему городу: оперативники накрыли целую сеть.

– Роман Олегович, есть ли конкретные места, в которых чаще всего возникают подпольные казино?

– Конкретных локаций нет. Тем более оперативно-разыскными мероприятиями занимаются сотрудники ФСБ. Мы к этому отношения не имеем.

– Казино – это всегда столы, карты, дымящаяся сигара и дорогой алкоголь?

– У нас в городе есть неправильное понимание уголовного законодательства, и люди считают, что казино – это обязательно столы либо игровые автоматы. Они не понимают, что любой персональный компьютер, на котором установлена какая-либо из программ, предназначенных для проведения азартных игр через сеть Интернет, может быть признана судом игровым автоматом, используемым для проведения азартных игр.

– Компьютерные клубы могут попасть под формулировку «казино»?

– Компьютерные клубы не предполагают проведения именно азартных игр. Они представляют собой просто времяпрепровождение каких-либо лиц за компьютерной игрой, которая не влечет в себе никаких рисков, связанных с потерей денег. То есть лицо, которое играет в азартную игру, заключает, по сути, договор, на основании которого он может как выиграть деньги, так и проиграть. В случае с компьютерными играми такое не предусмотрено. Поэтому это и уголовно не наказуемо.

– Есть какие-нибудь «свежие» дела по игорному бизнесу? Понимают люди, что организация азартных игр незаконна?

– В прошлом году был прецедент, когда по незаконной игорной деятельности было заведено уголовное дело. Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Тогда, мне кажется, понимание настигло многих, кто занимается такой деятельностью. Понимание либо уже настигло, либо еще впереди.

За организацию подпольного казино можно получить до шести лет лишения свободы, это тяжкое преступление.

Осенью прошлого года в Омске группа предприимчивых омичей была осуждена за организацию подпольного казино. Организаторы группировки получили условные сроки: одному из них назначили 3 года, другому – 2 года 8 месяцев. Остальные члены группы получили условные наказания от 1,5 до 2,5 года. Суд также наложил штрафы на организаторов: один из них заплатит 800 тысяч рублей, другой – 900 тысяч рублей. Кроме того, у членов группы конфисковали более 11 миллионов рублей в пользу государства.

– Есть ли еще какие-то дела, находящиеся в зоне особого внимания следователей отдела, касающиеся высокопоставленных чиновников?

– Вы же знаете: любое обнародование таких производств осложняет следствие по делу. При всем желании не могу вам рассказать подробности. Потому следите за новостями.