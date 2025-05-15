Один такой игорный дом мог зарабатывать от 3 до 7 миллионов в месяц.

УФСБ России по Омской области совместно с Управлением Росгвардии Омской области провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых пресечена деятельность сети нелегальных игорных заведений.

По данным следствия, с апреля 2024 года на территории города действовали подпольные казино, организованные в арендуемых нежилых помещениях Центрального, Кировского и Советского округов на улицах Пушкина, Степанца, 4-й Челюскинцев, Дианова и проспекте Мира. Посетители клубов играли в азартные игры с помощью компьютеров. Были разработаны инструкции по проведению игр, обмену денежных средств клиентов на игровую валюту и выдаче выигрышей. Сообщается, что ежемесячно одно такое заведение приносило доход от 3 до 7 миллионов рублей.

Сотрудники омской полиции при поддержке Росгвардии задержали троих организаторов подпольной сети. По решению Куйбышевского районного суда обвиняемым – двум мужчинам и женщине – избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. При необходимости срок содержания под стражей может быть продлен.

Один из обвиняемых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за организацию азартных игр в Омске, а второй – за бандитизм и разбойные нападения. У одного из задержанных дома нашли 3 миллиона рублей, предположительно заработанных с азартных омичей.

Куйбышевский районный суд заключил обвиняемых под стражу на срок до 6 июля этого года.

На основании материалов, представленных УФСБ, СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении одного из организаторов подпольной сети. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 статьи 171.2 УК РФ (организация или проведение азартных игр вне игровой зоны или без лицензии, совершенные организованной группой).

Недавно сообщалось, что в омском «Миллениуме» силовики ворвались в казино, прервав посетителям партию в покер.