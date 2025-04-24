Омск-Информ
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·Происшествия

Игорный клуб действовал несколько месяцев.
Полицейские обнаружили в Омске подпольное казино. Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе полиции, 30-летний житель Омской области организовал азартные игры на деньги в торговом центре «Миллениум» на улице Фрунзе.
Когда полицейские и росгвардейцы проникли в зал, там находилось 15 человек: клиенты и сотрудники незаконного клуба. Шла игра в покер. Помещение было оборудовано 4 специальными столами. Полицейские также нашли более 3 тыс. фишек, 13 колод карт и игральные кости.
– Предварительно установлено, что свою деятельность нелегальный клуб начал в конце января текущего года. Для конспирации сообщения о проведении незаконных азартных игр размещались в специально созданном телеграм-канале, – отметили в полиции.
Расследование продолжается. Полицейские устанавливают всех причастных к незаконному бизнесу.
·Происшествия

Игорный клуб действовал несколько месяцев.
Полицейские обнаружили в Омске подпольное казино. Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе полиции, 30-летний житель Омской области организовал азартные игры на деньги в торговом центре «Миллениум» на улице Фрунзе.
Когда полицейские и росгвардейцы проникли в зал, там находилось 15 человек: клиенты и сотрудники незаконного клуба. Шла игра в покер. Помещение было оборудовано 4 специальными столами. Полицейские также нашли более 3 тыс. фишек, 13 колод карт и игральные кости.
– Предварительно установлено, что свою деятельность нелегальный клуб начал в конце января текущего года. Для конспирации сообщения о проведении незаконных азартных игр размещались в специально созданном телеграм-канале, – отметили в полиции.
Расследование продолжается. Полицейские устанавливают всех причастных к незаконному бизнесу.