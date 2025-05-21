Игровой салон действовал в доме по улице Бульварной.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области ликвидировали подпольное казино, действующее в доме по ул. Бульварной.
При поддержке спецназа Росгвардии полицейские произвели обыск в игровом салоне, где прямо в момент визита играли посетители.
– В зале игрового клуба сотрудники полиции изъяли 43 комплекта компьютерного оборудования, используемого для проведения азартных игр через Интернет. Также изъяты вспомогательные устройства, необходимые для организации игорной деятельности, черновые записи, телефон с номерами клиентов и дневная выручка – более 83 тысяч рублей, – сообщили в ведомстве.
Проведение азартных игр контролировала администратор зала – молодая девушка 24 лет, зарегистрированная в Кормиловском районе. Операция показала, что заведение открылось не позднее марта текущего года и использовало канал в мессенджере для приглашения игроков.
Полицейские продолжают расследование, собирая доказательства и определяя круг причастных лиц.