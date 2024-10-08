Их также наказали штрафами и конфискацией заработанных нечестным путем денег.

Ленинский районный суд вынес приговор десяти омичам, которые проводили в городе азартные игры. В период с 2018 по 2021 год они успели заработать 11 млн рублей. Подпольное казино тщательно маскировалось: в целях конспирации организаторы незаконных игр сменили шесть адресов. В феврале 2021 года преступников все-таки поймали. Игорное заведение в доме на Иртышской Набережной было закрыто.

Как сообщили в прокуратуре, в качестве наказания организаторам преступной группы назначили 3 года и 2 года 8 месяцев лишения свободы условно, остальным сообщникам – от 1,5 до 2,5 лет условно. Суд также оштрафовал организаторов на 800 и 900 тыс. рублей и конфисковал у членов группы более 11 млн рублей в доход государства.

Отметим, что вину в преступлении фигуранты не признали.