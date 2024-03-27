Мужчина вместе с товарищами арендовал помещения в Кировском и Октябрьском округах. Там они проводили азартные игры.

Мужчина вместе с товарищами арендовал помещения в Кировском и Октябрьском округах. Там они проводили азартные игры.

В Омске 39-летний местный житель обвиняется в организации и проведении азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая.

Омич вместе с товарищами арендовал помещения в Октябрьском и Кировском округах. Там они проводили азартные игры с использованием интернета, компьютеров и программного обеспечения. Чтобы привлекать больше клиентов, омич продавал им алкоголь.

Сотрудники УФСБ и Росгвардии по Омской области пресекли незаконную деятельность и изъяли игорное оборудование, деньги и телефоны.