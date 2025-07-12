Речь идет о 1,2 млн рублей.

В полиции подтвердили информацию о том, что начальника шестого отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области Вячеслава Ильина подозревают во взяточничестве. На время расследования полковника отстранили от исполнения служебных обязанностей и заключили под стражу.

В Следственном управлении Следственного комитета России также сообщили, что возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Деньги полицейский, по версии следствия, получил через посредника – предпринимателя. На последнего также завели дело (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Сумма взятки составляла 1,2 млн рублей. Передача части денег в размере 200 тыс. рублей происходила вечером 9 июля в автомобиле у дома на улице Ватутина. Тогда полицейского и предпринимателя и задержали.