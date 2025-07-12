Омск-Информ
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·Происшествия

Его подозревают во взяточничестве.
Вчера, 11 июля, Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечения начальнику шестого отдела УЭБиПК УМВД России по Омской области Вячеславу Ильину. Как сообщает KVnews, его заключили под стражу на два месяца.
По данным издания, полковника полиции подозревают в получении взяток за крышевание подпольных казино. Уголовное дело расследуют омские и новосибирские следователи, которым еще в начале недели предоставили кабинеты в здании омского следственного комитета.
Отметим, что только в этом году полицейские в Омске накрыли несколько подпольных казино. Одно из них располагалось в «Миллениуме», другое – в доме на улице Бульварной.
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4983Андрей Андреев
·Происшествия

Его подозревают во взяточничестве.
Вчера, 11 июля, Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечения начальнику шестого отдела УЭБиПК УМВД России по Омской области Вячеславу Ильину. Как сообщает KVnews, его заключили под стражу на два месяца.
По данным издания, полковника полиции подозревают в получении взяток за крышевание подпольных казино. Уголовное дело расследуют омские и новосибирские следователи, которым еще в начале недели предоставили кабинеты в здании омского следственного комитета.
Отметим, что только в этом году полицейские в Омске накрыли несколько подпольных казино. Одно из них располагалось в «Миллениуме», другое – в доме на улице Бульварной.
Новости по теме:
4983Андрей Андреев