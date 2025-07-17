Осталось решить проблему с одним домом.

Вчера, 16 июля, в селе Петровка под Омском мощный ветер срывал крыши жилых домов. Коммуникации также пострадали: столбы ЛЭП упали либо покосились, а газопровод был поврежден. Как сообщалось ранее, в результате инцидента несколько домов остались без газа и электроэнергии.

Как рассказали в правительстве Омской области, электричество восстановлено во всех домах, а без газа пока остается один дом.

– Электроснабжение восстановлено везде, газоснабжение также восстановлено во всех домах, кроме одного, где работы продолжаются, – сообщила «Омск-информу» пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.

Также в правительстве сообщили, что службы будут работать до полного восстановления. Губернатор Виталий Хоценко держит ситуацию с ликвидацией последствий стихии в регионе на личном контроле.

Ранее Обь-Иртышское УГМС и МЧС предупреждали об опасных погодных условиях в Омской области. На регион обрушились мощные дожди с грозами и порывистым ветром, скорость которого превышала 25 м/с. Некоторые районы Омской области столкнулись с крупным градом.