Омск-Информ
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·Происшествия

Село осталось без света и газа.

Вчера, 16 июля, в селе Петровка под Омском мощный ветер сорвал крышу жилого дома, повредив газопровод и линии электропередачи. Как сообщила руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Юлия Дойникова, в результате инцидента несколько домов остались без газа и электроэнергии.

– С одного дома сорвало крышу, ею повредило газопровод (пять домов отключено) и столбы линий электропередачи (пять домов отключено). Идут восстановительные работы, – цитирует Дойникову агентство ТАСС.  

Аварийные бригады уже работают над устранением последствий разгула стихии. 

Ранее синоптики и МЧС предупреждали об опасных погодных условиях в регионе. На Омскую область обрушились сильные ливни с грозами и порывистым ветром скоростью до 25 м/с и выше. В некоторых районах выпал крупный град. 

1450Олег Кипорук
·Происшествия

Село осталось без света и газа.

Вчера, 16 июля, в селе Петровка под Омском мощный ветер сорвал крышу жилого дома, повредив газопровод и линии электропередачи. Как сообщила руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Юлия Дойникова, в результате инцидента несколько домов остались без газа и электроэнергии.

– С одного дома сорвало крышу, ею повредило газопровод (пять домов отключено) и столбы линий электропередачи (пять домов отключено). Идут восстановительные работы, – цитирует Дойникову агентство ТАСС.  

Аварийные бригады уже работают над устранением последствий разгула стихии. 

Ранее синоптики и МЧС предупреждали об опасных погодных условиях в регионе. На Омскую область обрушились сильные ливни с грозами и порывистым ветром скоростью до 25 м/с и выше. В некоторых районах выпал крупный град. 

1450Олег Кипорук