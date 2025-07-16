Ветер усилится до 21 м/с.

Обь-Иртышское УГМС и МЧС России по Омской области предупредили омичей об опасных погодных условиях. Сегодня, 16 июля, местами по Омской области ожидаются ливневые дожди с грозами, град и шквалистое усиление ветра до 16–21 м/с.

Также синоптики предупреждают, что с 21:00 16 июля в регионе создадутся неблагоприятные метеорогические условия, способствующие рассеиванию вредных примесей в атмосфере. До 8:00 17 июля в Омской области будет действовать НМУ первой степени опасности.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС России по Омской области предупреждает об опасности, которую несут в себе деревья, рекламные щиты и линии электропередачи. Парковать машины под подобными объектами во время сильного ветра также не стоит.