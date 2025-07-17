Омск-Информ
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·Общество

Стихия накрыла село Малиновка Тюкалинского района.

Местные жители поделились видео в сообществе «ЧП Омск», демонстрирующим последствия бурной непогоды в Омской области. На кадрах видно, как село Малиновка Тюкалинского района накрыл мощный град, причем отдельные градины имели внушительные размеры, сравнимые с перепелиными яйцами.

Напомним, что вчера, 16 июля, Обь-Иртышское УГМС и МЧС России по Омской области предупредили омичей об опасных погодных условиях.

Мария Филимонова
·Общество

Стихия накрыла село Малиновка Тюкалинского района.

Местные жители поделились видео в сообществе «ЧП Омск», демонстрирующим последствия бурной непогоды в Омской области. На кадрах видно, как село Малиновка Тюкалинского района накрыл мощный град, причем отдельные градины имели внушительные размеры, сравнимые с перепелиными яйцами.

Напомним, что вчера, 16 июля, Обь-Иртышское УГМС и МЧС России по Омской области предупредили омичей об опасных погодных условиях.

Мария Филимонова