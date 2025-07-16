Омск-Информ
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·Происшествия

Штормовой ветер смог оторвать крыши домов. 

Сегодня, 16 июля, в селе Петровка Омского района произошла катастрофа. Ураган за считанные минуты разрушил постройки и повредил коммуникации. 

Как сообщают местные жители, ветер унес крыши, оборвал провода и повалил заборы. Оторвало даже трубу газопровода. Последствиями разгула стихии омичи поделились в телеграм-канале «Новости | Жесть Омска».

– Забор оторвало, опора лежит, эта наклонена, провода на машине. Буквально за несколько секунд это все произошло, – рассказывает местный житель. 

О погибших или пострадавших не сообщается.

Напомним, что сегодня МЧС предупреждало об опасных погодных условиях в регионе. 

1628Олег Кипорук
·Происшествия

Штормовой ветер смог оторвать крыши домов. 

Сегодня, 16 июля, в селе Петровка Омского района произошла катастрофа. Ураган за считанные минуты разрушил постройки и повредил коммуникации. 

Как сообщают местные жители, ветер унес крыши, оборвал провода и повалил заборы. Оторвало даже трубу газопровода. Последствиями разгула стихии омичи поделились в телеграм-канале «Новости | Жесть Омска».

– Забор оторвало, опора лежит, эта наклонена, провода на машине. Буквально за несколько секунд это все произошло, – рассказывает местный житель. 

О погибших или пострадавших не сообщается.

Напомним, что сегодня МЧС предупреждало об опасных погодных условиях в регионе. 

1628Олег Кипорук