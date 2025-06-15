Агент хоккеиста Шуми Бабаев сделал заявление по поводу будущего своего клиента.
Будущее форварда «Авангарда» Владимира Ткачева окончательно определено. Агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что нападающий продолжит выступать за омскую команду.
– Я не вел и не веду никаких переговоров по Владимиру Ткачеву, потому что он игрок омского «Авангарда». Если бы клуб хотел от него избавиться, наверное, нас бы об этом немного раньше проинформировали. Потому что сейчас уже середина июня, – сказал Бабаев в комментарии «Матч ТВ».
Агент форварда подтвердил, что клуб намерен оставить Ткачева в команде.
– Вчера я разговаривал с генменеджером Алексеем Сопиным и задал ему вопрос: «Планируете ли вы какие‑то действия в отношении Владимира?» Мне было сказано: «Нет. Он игрок нашего клуба, и никаких действий мы предпринимать не планируем», – добавил он.
Шуми Бабаев указал, что сам хоккеист не намеревался менять коллектив и готов продолжить карьеру в Омске.
– Смысл нам самим уходить из «Авангарда»? Владимир –один из немногих омичей, которые сейчас остались в команде, уходить из дома нет никакого резона. Именно поэтому мы никогда не хотели покидать Омск. Вопрос всегда стоял по‑другому. Сейчас не вижу никаких моментов, по которым Владимир не будет отрабатывать свой контракт в «Авангарде». У него еще пять лет контракта, поэтому никаких препятствий я не вижу, – заключил агент.
Напомним, что Владимиром Ткачевым интересуются многие клубы. Была информация, что после ухода Рида Буше в «Автомобилист» в клуб может перейти и Ткачев. Также сообщалось, что главный тренер «Металлурга» хотел бы видеть Владимира в магнитогорской команде. Затем к нападающему проявлял интерес «Ак Барс». Недавно форвардом заинтересовался челябинский «Трактор».