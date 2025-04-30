Главный тренер «Металлурга» признал, что клубу нужно усиление в нападении, но мешает потолок зарплат.

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин заявил, что не отказался бы усилить команду к следующему сезону нападающими «Авангарда» Ридом Буше и Владимиром Ткачевым. По его словам, клубу необходимы два сильных центральных нападающих, однако возможности ограничивает потолок зарплат.

– Скелет любой команды – это центральные нападающие. Нам нужны два сильных центра – это прежде всего. Конечно, я бы не отказался и от Буше, и от Ткачева. Кто там еще на рынок выходит? Но потолок зарплат на то и действует – всех не взять, – приводит слова тренера «Матч ТВ».

Напомним, по информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, форвард «Авангарда» Рид Буше достиг договоренности с екатеринбургским «Автомобилистом» по условиям контракта. Также не исключено, что к этой команде может присоединиться и Владимир Ткачев.