Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Вслед за американским форвардом туда может уйти и Ткачева.
По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, нападающий «Авангарда» Рид Буше согласовал условия контракта с «Автомобилистом». Кроме того, в клуб из Екатеринбурга может перейти и Владимир Ткачев.
Ранее сообщалось, что переговоры омского клуба с агентом Буше затянулись из-за зарплатных притязаний хоккеиста. В Екатеринбурге же готовы пойти на выполнение требований.
1062
·Спорт

Вслед за американским форвардом туда может уйти и Ткачева.
По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, нападающий «Авангарда» Рид Буше согласовал условия контракта с «Автомобилистом». Кроме того, в клуб из Екатеринбурга может перейти и Владимир Ткачев.
Ранее сообщалось, что переговоры омского клуба с агентом Буше затянулись из-за зарплатных притязаний хоккеиста. В Екатеринбурге же готовы пойти на выполнение требований.
1062