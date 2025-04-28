По данным инсайдеров, американский форвард станет свободным агентом с 1 июня.

Появились свежие подробности о 31-летнем американском нападающем «Авангарда» Риде Буше. Ранее инсайдеры сообщали, что лучший бомбардир и снайпер команды может покинуть ее в ближайшее время. В то же время генеральный менеджер омского клуба Алексей Сопин заявил, что переговоры с агентом Рида Буше еще в активной стадии, но сильно затянулись из-за зарплатных притязаний хоккеиста. Судя по всему, «Ястребы» не оставляют надежды оставить форварда.

Однако, по данным «Спорт-Экспресса», Буше выйдет на рынок свободных агентов 1 июня. Рид Буше может перейти в «Автомобилист». В Екатеринбурге готовы пойти на выполнение требований хоккеиста по контракту.

В сезоне-2024/25 легионер набрал 49 (28+21) очков в 52 матчах за «Авангард» в регулярном чемпионате КХЛ и 8 (5+3) очков в 13 играх Кубка Гагарина.