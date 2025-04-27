Генеральный менеджер «ястребов» назвал реальную причину отсутствия конкретики по звездному нападающему на следующий сезон.

На сегодняшней пресс-конференции по итогам сезона 2024/25 генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин ответил на вопрос о нападающем «ястребов» Риде Буше. Ранее сообщалось, что лучший снайпер и бомбардир команды может покинуть клуб.

– Когда я приехал в Омск, меня вводили в курс дела, мне было озвучено, что в конце января Риду предложили контракт. Он взял паузу длиной в два месяца, думал, останется ли в России, советовался с семьей. Этот момент затянулся, а в плей-офф ввели мораторий на переговоры. На данный момент общаемся с ним и с его агентом, жесткого решения, что он не останется в «Авангарде», пока нет, – внес ясность генменеджер команды.

К ответу на этот вопрос генеральный менеджер вернулся в другом месте пресс-конференции и назвал реальную причину затянувшихся переговоров.

– Переговоры затянулись из-за потолка зарплат Рида Буше. У нас есть хоккеисты с большими зарплатами, и они сковывают нас в движениях, – признался Сопин.

Отметим, что в омской команде Буше провел четыре сезона, сыграв 291 матч и набрав 281 (158+123) очко. В сезоне-2024/25 FONBET Чемпионата КХЛ провел 52 матча и набрал 49 (28+21) очков.