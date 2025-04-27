Омск-Информ
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·Спорт

По некоторым данным, стороны не договорились о сумме нового контракта.

«Спорт-экспресс» сообщает, что нападающий Рид Буше покинет ХК «Авангард». По информации автора материала, стороны не смогли договориться о сумме нового контракта: расхождение оказалось существенным.

Отметим, что в омской команде Буше провел четыре сезона, сыграв 291 матч и набрав 281 (158+123) очко. В сезоне-2024/25 FONBET Чемпионата КХЛ провел 52 матча и набрал 49 (28+21) очков. В Кубке Гагарина-2025 на его счету 8 (5+3) очков в 5 матчах.

31-летний американец все же планирует остаться в КХЛ, в его услугах заинтересовано несколько топ-клубов.

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·Спорт

По некоторым данным, стороны не договорились о сумме нового контракта.

«Спорт-экспресс» сообщает, что нападающий Рид Буше покинет ХК «Авангард». По информации автора материала, стороны не смогли договориться о сумме нового контракта: расхождение оказалось существенным.

Отметим, что в омской команде Буше провел четыре сезона, сыграв 291 матч и набрав 281 (158+123) очко. В сезоне-2024/25 FONBET Чемпионата КХЛ провел 52 матча и набрал 49 (28+21) очков. В Кубке Гагарина-2025 на его счету 8 (5+3) очков в 5 матчах.

31-летний американец все же планирует остаться в КХЛ, в его услугах заинтересовано несколько топ-клубов.

5457