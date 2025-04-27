На сегодняшний день у форварда Ткачева подписан пятилетний контракт с омским клубом.

Конфликта между лидером омского «Авангарда» Владимиром Ткачевым и главным тренером Ги Буше не существует. Об этом высказался агент нападающего Шуми Бабаев.

– Как у человека, который проводит 20 с лишним минут за игру и который закончил лучшим бомбардиром команды в плей-офф, может быть конфликт с тренером? Это очень странное заявление насчет конфликта, – цитирует агента «Спорт-экспресс». – Никакого конфликта даже близко нет и не было. Мы видим все высказывания Буше в прессе. Ни слова, ни полуслова, ничего плохого про Володю не сказал. Будущее? На сегодняшний день у нас пятилетний контракт с клубом.

Подогревает ситуацию телеграм-канал Алексея Шевченко, который у себя на страничке провел опрос, в котором спросил у подписчиков, куда, по их мнению, может уйти Владимир Ткачев из «Авангарда». В опросе приняли участие почти 6 тысяч человек. Большая часть из них высказалась за переход в челябинский «Трактор».

Ранее «Омск-информ» писал о словах генерального менеджера омских «ястребов» Алексея Сопина о Владимире Ткачеве, которые он сказал на итоговой пресс-конференции.

– Будет переговорный процесс по контракту Ткачева, – сказал Сопин.

Для Владимира Ткачева сезон был сложным, он восстанавливался от травмы ахиллова сухожилия. Однако нападающий провел 17 матчей и набрал 15 (4+11) очков по системе «гол+пас».