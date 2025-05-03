Омск-Информ
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·Спорт

 Переход игроков зависит от потолка зарплат.
Генеральный менеджер казанской хоккейной команды «Ак Барс» Марат Валиуллин сообщил о возможности перехода в клуб двух нападающих омского «Авангарда» – Владимира Ткачева и Рида Буше.
– Что касается Ткачева и Буше из «Авангарда» – да, действительно, мы их также изучаем и изучаем прессу, общаемся с их агентами. Если возможность будет и потолок будет позволять, то мы готовы рассмотреть этих игроков, – прокомментировал тренер.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Металлурга» хотел бы видеть Буше и Ткачева в магнитогорской команде.
Мария Филимонова
·Спорт

 Переход игроков зависит от потолка зарплат.
Генеральный менеджер казанской хоккейной команды «Ак Барс» Марат Валиуллин сообщил о возможности перехода в клуб двух нападающих омского «Авангарда» – Владимира Ткачева и Рида Буше.
– Что касается Ткачева и Буше из «Авангарда» – да, действительно, мы их также изучаем и изучаем прессу, общаемся с их агентами. Если возможность будет и потолок будет позволять, то мы готовы рассмотреть этих игроков, – прокомментировал тренер.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Металлурга» хотел бы видеть Буше и Ткачева в магнитогорской команде.
Мария Филимонова