Рецидивист останется в СИЗО до 30 апреля.

Вчера, 19 марта, Куйбышевский районный суд Омска продлил арест 41-летнему рецидивисту, обвиняемому в убийстве 15-летней школьницы из Москвы Евангелины А. Как уточнили «Омск-информу» в пресс-службе омских судов, нахождение в СИЗО фигуранту уголовного дела продлили до 30 апреля.

Мужчина, ранее судимый за изнасилования, был задержан в ноябре прошлого года. Мера пресечения продлевается уже в четвертый раз.

Трагедия произошла летом прошлого года. 22 июля школьница Евангелина вышла из отеля «Ника» у парка Победы, где они остановились с родителями, и бесследно исчезла. Тело ребенка было обнаружено под вечер 25 июля на территории лодочной станции на Левобережье. По факту пропажи школьницы возбуждалось и расследовалось уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Спустя более чем три месяца следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого – ранее судимого за изнасилования токаря одного из омских заводов. На допросе он признался в убийстве девочки.