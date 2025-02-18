Девочка из Москвы пропала в июле. Ее искали сотни омичей.

Суд в Омске по ходатайству следственных органов продлил срок заключения под стражей для 41-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве 15-летней школьницы из Москвы. Трагедия произошла летом прошлого года.

22 июля девочка вышла из отеля «Ника», расположенного возле парка Победы, и бесследно исчезла. На протяжении четырех дней ее искали сотни омичей. Тело ребенка было обнаружено под вечер 25 июля на территории лодочной станции на Левобережье. По факту пропажи школьницы возбуждалось и расследовалось уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Спустя более чем три месяца Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого – ранее судимого за изнасилования токаря одного из омских заводов. На допросе он признался в убийстве девочки.

Изначально обвиняемый был заключен под стражу до 23 декабря. С тех пор мера пресечения продляется уже трижды. Это связано с идущим расследованием уголовного дела и закреплением доказательств.