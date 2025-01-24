За две недели до выступления распродано меньше половины зала.

Появились свежие данные по истории с казаками, которые в декабре попросили омского губернатора отменить концерт Леонида Агутина и «Квартета И» (18+) «Письма и песни». Выступление намечено на 5 февраля. Совет атаманов казачьего народа считает, что артисты поддерживают «прозападную позицию по отношению к СВО». Тогда как организатор гастролей певца и группы актеров Роман Семенов уже назвал этот флешмоб пиаром.

До этого момента подобные вмешательства казаков приносили свои плоды: Диана Арбенина и Лолита в итоге отказались от концертов в Омске.

Но с Агутиным и «Квартетом И» все оказалось иначе. За две недели до выступления билеты стоимостью от 3 до 17 тыс. рублей в «G-Drive Арену» продаются по-прежнему. Пока распродано меньше половины. Однако следует учитывать, что зал вмещает больше 12 тыс. зрителей.