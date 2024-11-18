Против выступления певицы были омские казаки.

Концерт рок-группы «Ночные снайперы», запланированный на 23 ноября на омской «G-Drive Арене», отменили по техническим причинам. Как сообщает телеграм-канал omsk_putevoditel, площадка Ticketland уведомила покупателей о данной ситуации через рассылку на электронную почту и СМС. Все ранее купленные билеты можно вернуть и получить деньги обратно.

Ранее, в сентябре, против выступления группы в Омске высказался Совет атаманов казачьего народа. Его позиция заключалась в том, что солистка группы Диана Арбенина не поддержала проведение СВО. Официальных заявлений властей по поводу концерта не поступало.

В социальных сетях певицы и группы никакой информации об отмене концерта в Омске нет.