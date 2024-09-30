Выступление группы «Ночные снайперы» состоится 23 ноября на «G-Drive Арене».

Казачьи общины, входящие в общественное движение «Совет атаманов казачьего народа», выступили с обращением к губернатору Омской области Виталию Хоценко. Они призывают главу региона отменить концерт группы «Ночные снайперы», который состоится 23 ноября на «G-Drive Арене». Казаки считают, что лидер группы Диана Арбенина не имеет права выступать перед омичами.

– Та самая Арбенина, которая в 2014 году, когда наши казаки встали на защиту Донбасса, просила прощения в Киеве, что не все ее «коллеги» поддержали Украину. Та самая Арбенина, которая «не знает, на чьей стороне правда». Кто пригласил ее Омск, кто предоставил ей площадку? Назовите фамилии ответственных лиц, чтобы омичи знали, кто предает их в тылу, когда наши братья сражаются на передовой, – говорится в обращении казаков. – Мы требуем отменить концерт, а устроители должны извиниться перед омичами.

О реакции группы и властей на письмо пока неизвестно.